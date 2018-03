Band já acertou Copas de 2018 e 22 com a Globo Não foi à toa que a Globo usou nominalmente a Band como exemplo do que poderia vir a ser o sublicenciamento das Copas de 2018 e 2022 no comunicado distribuído há dez dias, quando anunciou a prorrogação de seu acordo com a Fifa. À coluna, o vice-presidente da Band Marcelo Meira confirmou, anteontem, que a Band já acertou com a Globo a exibição dos mundiais da Rússia e do Catar, estendendo a parceria com o plim-plim por mais 10 anos. O acordo ainda é verbal, "ninguém sabe o que vai acontecer até lá, mas, dentro das perspectivas que temos hoje, já conversamos e acertamos a transmissão das Copas de 2018 e 2022, assim como a de 2014", disse Meira.