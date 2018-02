Band investe em entretenimento na nova programação A Band inicia 2009 declarando guerra ao SBT. Durante um almoço para anunciar sua nova programação, o vice-presidente da emissora, Marcelo Meira, disse que sua meta é conquistar a terceira colocação na audiência. Após um período marcado por demissões e o encerramento do núcleo de teledramaturgia, o canal investiu em novas contratações e lançou uma grade com atrações mais variadas. ?Nossa meta é nos consolidar no terceiro lugar. Fizemos mudanças que nos levam a crer que aumentaremos cerca de 50% da audiência e aumentaremos nosso faturamento em 8%?, diz Meira. Uma das armas que o executivo pretende usar para abalar a emissora de Silvio Santos é justamente uma apresentadora que estava encostada no SBT: Adriane Galisteu. A partir de março, ela comandará uma atração ao vivo, provavelmente às sextas-feiras, no horário nobre. ?Fiz apenas quatro exigências. Que o programa seja ao vivo, tenha um quadro de humor e espaço para jornalismo. E uma cláusula garantindo que eu não fique fora do ar nesse período?, comenta Galisteu. Ela ainda conta que fez as pazes com Silvio Santos após um encontro de cinco horas na mansão do ex-patrão. ?Se eu tivesse compreendido a filosofia dele não teria sofrido tanto. Eu só queria provar que podia fazer melhor que aquilo. Mas já passou!? A loira ainda conta com a ajuda do namorado Alexandre Iódice para opinar sobre a estética do estúdio. ?Ele é muito antenado e me deu muitas ideias interessantes. Quero usar um telão de leds (pequenas lâmpadas, também usado no CQC). A Madonna usou em seu show e arrasou. Tomara que a Band invista alto no meu palco?, comentou a apresentadora, que fechou contrato por apenas dois anos com um salário de R$ 380 mil (não confirmado por ela). Na contramão da boa fase de Galisteu, Daniela Cicarelli está na ?geladeira?. A ex-MTV não compareceu ao evento e comenta-se que ela pode desistir do contrato com a Band, já que não há sinais de que vá ganhar programa próprio. Já Luiza Brunet, que está do Band Verão, foi muito elogiada e pode ganhar contrato fixo - mas para participar de programas alheios. Nova grade - Ficará a cargo de Silvia Poppovic abrir a nova programação do canal, em 2 de março. Sua atração - ainda sem nome - será exibida diariamente das 13h às 14h, contará com convidados no estúdio para discutir temas atuais. No mesmo dia, o CQC pode voltar ao ar uma participante mulher, ideia de Marcelo Tas. Outra novidade é o Programa da Manhã, que concorre com o Hoje em Dia, da Record. O culinarista Daniel Bork vai dividir o palco com Lorena Calábria e Patricia Maldonado, às 8h. As informações são do Jornal da Tarde.