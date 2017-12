Band informa no ar que locador não efetuou pagamento O grupo Bandeirantes resolveu cobrar no ar um de seus clientes. Há cerca de um mês, a Band e o canal pago Terra Viva, do mesmo grupo, vêm exibindo esporadicamente em sua programação, em horário alternados, um comunicado que informa que os programas "Terra Nossa" e "Acorda Brasil" saíram do ar por "falta de pagamento". Os mais desavisados se assustam com o anúncio, que fica por alguns minutos na tela do canal. Além de citar o nome dos programas, a rede expõe a produtora das atrações, a Verticale Comunicações. Segundo a Assessoria de Imprensa da Band, o comunicado nada mais é do que um esclarecimento aos telespectadores sobre a saída dos programas da grade. Fato é que a Band se abastece bem do faturamento alcançado com horários locados em sua grade. Um dos melhores clientes da rede nesse nicho de locação é o Show da Fé, de RR Soares. O evangélico, que tem um contrato de quatro anos com o canal garantindo espaço no horário nobre, paga à Band cerca de R$ 2 milhões por mês. O Estado procurou a Verticale Comunicações, mas não obteve resposta até o fechamento.