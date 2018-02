Band faz pausa precoce na 'Conversa' de Tas Em produção desde o início do ano, o novo programa de Marcelo Tas na Band, Conversa de Gente Grande (CGG), ficou mais tempo no forno do que no ar. Após sete edições, a Band interrompeu a exibição do CGG, alegando que o programa continua em produção para ganhar nova temporada no verão. Mas não explica a decisão de interromper a exibição tão precocemente. Nos bastidores, a questão é atribuída a um equívoco de horário - domingo, entre futebol e Pânico. Outra justificativa, de que a audiência não teria alcançado os 4 pontos esperados, esbarra no paradoxo do curto prazo que o programa teve para virar hábito. O ibope da última edição oscilou entre 2 e 3 pontos.