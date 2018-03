Band estreia o jornalístico 'A Liga' no dia 4 de maio Edição de videoclipe, bastidores da notícia à "Profissão Repórter" e muita polêmica. Assim será "A Liga", atração jornalística da Band que estreia em 4 de maio. Os primeiros programas terão como tema moradores de rua, a morte e tribos urbanas. A novidade está na narrativa - às vezes triste, outras, divertida - da história, vista por quatro ângulos diferentes. Exemplo: em tribos urbanas o programa vai atrás de emos, metaleiros, histórias absurdas dessas tribos, mas também ouvirá especialistas sobre o assunto. Formato da argentina Cuatro Cabezas, a mesma do "CQC", "A Liga" será formada por Rafinha Bastos (CQC), Thaíde (rapper), Débora Villalba (jornalista) e Rosanne Mulholland (atriz). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.