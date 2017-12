Band estréia humorístico 'Custe o Que Custar' em março

Depois de fazer sucesso em países como Espanha, França e Itália, o programa argentino Caiga Quien Caiga vai estrear no dia 10 de março na Band com o nome de Custe o Que Custar, sob comando de Marcelo Tas. O título em português mantém o apelido pelo qual o programa é conhecido: CQC. Segundo a diretora de Programação da Band, a italiana Elizabetta Zenatti, o formato da atração também será mantido. Ela explica que vai basear o programa na 1ª temporada do CQC na Argentina, que foi ao ar em 1995. "Vamos usar um formato mais explicativo. Se não, o público não vai entender a proposta", fala Elizabetta. O CQC tem sido comparado com o Pânico na TV, mas está mais próximo de atrações como o Daily Show, de Jon Stewart, e as séries de Michael Moore. "É como se fosse um semanal de notícias, com ponto de vista diferente, já que o programa não vive só de atualidades e, sim, do humor." Tas vai dividir o palco com Rafinha Bastos, do Clube da Comédia, e Marco Luque, do Terça Insana. Danilo Gentili, Rafael Cortez e Felipe Andreoli farão externas com Rafinha e mais um integrante que está sendo definido. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo