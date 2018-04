Band estreia em outubro a novela teen 'Isa TKM'

Em junho deste ano, "Isa TKM" ficou em primeiro lugar, durante seu horário de exibição, entre os espectadores de 12 a 17 anos e em segundo entre os de 4 a 11, considerando todos os canais de TV por assinatura.

Produzida pela Sony Pictures Television, Isa narra as aventuras de Isabella (María Gabriela de Faría), uma adolescente de 15 anos, apaixonada por música e pelo popular colega de escola Alex, interpretado por Reinaldo ?Peche? Zavarce. Alex é guitarrista de uma banda de rock e namora a manipuladora Cristina (Milena Torres).

Isa conta com a ajuda da melhor amiga, Linda, personagem de Micaela Castelotti, para chamar a atenção de seu amado. É assim que se criam situações para o desenvolver da trama. Rey (Willy Martin) completa o elenco principal. Rival de Alex, é um tanto convencido e sonha ser astro do rock. "É uma série juvenil divertida em que Isa está apaixonada por Alex, que está apaixonado por Cristina", definiu Willy Martin, em visita ao Brasil.

A primeira temporada do programa tem 105 capítulos e já foi exibida em Venezuela, México, Colômbia, Argentina, Chile, Peru, Uruguai, Paraguai e outros países da América do Sul. Hoje, está em exibição nos Estados Unidos. A Band ainda não definiu o horário de transmissão do programa. As informações são do Jornal da Tarde.