Band estréia canal internacional nesta sexta-feira

Começam oficialmente na sexta-feira, 29, nos Estados Unidos, as operações dos canais Band Internacional e Bandnews, por meio de uma parceria com a operadora Directv norte-americana. A partir de sexta, a assinatura dos canais será comercializada ao público. Há dois meses, o sinal da Band Internacional e do Band News era enviado para a DirecTV em Los Angeles - que já transmite a Record Internacional -, mas apenas em caráter de teste. A Band Internacional funcionará assim como Record e Globo lá fora: será um compilado de atrações do canal aberto e dos pagos BandSports, Bandnews e Terra Viva. Uma das grandes apostas do produto é o Programa Raul Gil - hoje na Band -, um dos sucessos da Record Internacional na época em que o apresentador fazia parte do cast da casa. Fitas com gravações piratas da atração chegaram a ser comercializadas entre a comunidade brasileira no exterior. As atrações Terra Nativa e os programa de Márcia Goldschimt, Gilberto Barros e Leão Lobo também estão no pacote. Já o Bandnews terá sua programação brasileira integralmente transmitida nos EUA, em tempo real.