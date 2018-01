Band estréia atração com Franklin Martins Sai a programação especial de Copa, entra a de eleições na Band. A emissora, que acabou de fechar uma parceria com o instituto de pesquisa Vox Populi, estréia no dia 31 o Canal Livre Eleições. A atração será semanal, das 22h50 à meia-noite e entrará no lugar do Apito Final, que só existia em função da Copa. Ancorado ao vivo por Franklin Martins, com a participação do diretor de jornalismo da Band, Fernando Mitre, e sempre mais um jornalista, o novo programa não substituirá o tradicional Canal Livre, mesa de debates que continuará indo ao ar aos domingos. A edição de eleições será totalmente voltada para a cobertura eleitoral, trazendo uma entrevista com um candidato importante ou programas temáticos sobre problemas que afligem o eleitorado. Toda semana serão utilizados dados das pesquisas Vox Populi especialmente feitas para a Band, além da participação na atração de Marcos Coimbra, do instituto, detalhando os resultados. O dia-a-dia dos candidatos também será abordado no Canal Livre Eleições, além de planos de governo.