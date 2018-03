Band escolhe candidatas ao reality show ´Countrystar´

A Band virou uma central de testes. Depois das audições para selecionar o elenco de Dance Dance Dance, sua próxima novela, a emissora realiza uma bateria de testes para escolher as candidatas ao reality show Countrystar, que, como o próprio nome diz, escolherá uma cantora country. A emissora, que recebeu mais de 1.800 inscrições, vindas de todo o País, divulga nesta quarta-feira, 11, a lista das 139 pré-selecionadas, escolhidas com base no talento vocal e na aparência, uma vez que a seleção foi feita por meio de análise de vídeos e fotos. Na terça-feira, 17, sairá mais uma seleção e no dia 21, será a vez da "peneira" na frente dos jurados do programa: o produtor musical Rick Bonadio, a mulher do cantor Zezé de Camargo, Zilú, e o maestro Bozzo Barretti, produtor de artistas como Bruno e Marrone e Leonardo. Essa seleção já será exibida pela Band, bem ao estilo American Idol. De 30 a 50 candidatas devem participar da fase de seleção exibida na atração. A eleita ganhará um contrato com a Universal Music para gravar um disco. Countrystar estréia no dia 3 e vai ao ar durante o Terra Nativa, nas noites de sexta-feira.