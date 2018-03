Band esclarece reformas e quer reaver prejuízo

A Globo vai colhendo os frutos de um trabalho que demorou a vingar: a viralização de seus programas no Twitter. De 16 a 22 de março, o Ibope Twitter TV Ratings (ITTR), que mede a repercussão dos programas de TV na rede, apontou que cinco programas da emissora ocuparam o ranking dos dez mais comentados.

Na rede 2. A lista dos mais falados da Globo no Twitter inclui Big Brother Brasil 15, Babilônia, Mais Você, Domingão do Faustão e Tá no ar: a TV na TV. Na soma, cerca de 862 mil tweets sobre esses títulos foram postados.

Na rede 3. Mas o campeão no Twitter ainda é o BBB, citado em mais de 550 mil tuítes e dono da 1ª, 3ª, 5ª e 10ª posições no ranking da semana de 16 a 22/3. Em 2º, 4º e 6º lugares ficou Babilônia, com cerca de 245 mil citações. Faustão ficou em 7º, com 19 mil tuítes e Tá no ar, em 8º com 15 mil.

Magic Paula será a comentarista do canal Space durante os playoffs da NBA. Ela viaja no dia 16 para Atlanta, onde grava a partida, especiais de bastidores e entrevistas com o time local, o Atlanta Hawks, atual líder da Conferência Leste.

Menos sexo. A mudança de rumos de Alice, personagem de Sophie Charlotte, em Babilônia, vem de encontro a um dos diagnósticos apontados pelos grupos de discussão promovidos pela Globo com espectadores comuns.

Menos sexo 2. Para os espectadores que participaram da pesquisa da Globo, Babilônia tem sexo demais e amor de menos. Assim é que Alice vê diluírem suas chances de uma carreira bem-sucedida como garota de programa. Todos os caminhos, nesse sentido, serão atenuados.

Outra troca em Babilônia diz respeito ao tema do casal de mocinhos (Camila Pitanga e Thiago Fragoso). Saiu Sabe Você, com Leila Pinheiro, e entrou Sonhos (antigo hit de Peninha) na releitura de Caetano.

A volta da reverência nostálgica. Miguel Falabella volta hoje ao Vídeo Show, sob o pretexto do cinquentenário da Globo, com a saudação final que o eternizou naquele espaço. Todo dia, lá estará ele fechando a cena, com mensagem especial. O dia marca ainda a saída de Zeca Camargo dos créditos e a chegada de Mônica Iozzi, endossando ainda a força de Otaviano Costa no pedaço.