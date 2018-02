Band engaveta pacotão da HBO

9 pontos

de ibope alcançou o debate da Record com presidenciáveis, anteontem. Apesar de ser a maior audiência de debates até agora, a rede ficou em 4º lugar no horário

"Nunca tinha sido tão desrespeitado por um jogador." Técnico Dorival Jr. sobre a confusão com Neymar e sua saída do Santos, no Esporte Fantástico de sábado, na Record

No horário do debate da Record, o público preferiu as panicats. Tanto é que a RedeTV!, com o Pânico, ficou em segundo lugar em audiência, com média de 12 pontos. O Fantástico registrou 24 pontos de ibope.

Dúvida que ecoava no Twitter durante o debate: por que Marina Silva trocou de roupa no meio do programa?

E de olho no clima "sem confrontos" do debate da Record, a Globo já está preocupada com o seu, que será realizado nesta quinta-feira.

As gêmeas Bia e Branca ganharão um novo programa na MTV. Na atração, ainda sem nome definido, elas atuarão como cupido, aconselhando dois rapazes que entrarão em uma disputa por uma garota. As dicas amorosas vão de reformulação de visual a toques de romantismo. No final, a garota escolhe com quem quer ficar. Com nove episódios, a atração estreia em novembro.

A audiência de Raul Gil segue em alta no SBT: registrou no último sábado média de 9 pontos de ibope, recorde desde sua estreia.

Contratado para dar um jeito na casa na época de eleições, o diretor de jornalismo Luiz Gonzaga Mineiro tem grandes chances de ter sua permanência estendida por mais tempo no SBT.

Jorge Mautner, Oswaldo Montenegro e Daniel Tendler se juntam para contar a história do Brasil em uma série de 13 episódios que estreia hoje, às 20h15, no Canal Brasil. O nome do programa? Na Trilha de Macunaíma: Neotropicalismo e o Brasil a Partir de Jorge Mautner. Sem legenda.

33 pontos marcou o fim de Escrito nas Estrelas, sexta-feira, na Globo.

Por conta do horário eleitoral, A Fazenda 3 estreia hoje na Record às 23 horas. Depois de quinta-feira, entrará no ar mais cedo.