Band encerra 'Agora é Tarde' por economia e Rafinha faz piada Após anunciar o fim do Agora é Tarde, talk show comandado por Rafinha Bastos, a Band tenta negociar a rescisão amigável de alguns contratos da equipe - como a banda de André Abujamra e o humorista Gustavo Mendes, a Dilma, ambos com acordos a expirar só em 2016 - e efetivar o corte de gastos que motivou a decisão. A partir do dia 12, o programa será substituído pela série Roma, produção da HBO de 2005 que pela primeira vez será vista na TV aberta aqui. Embora tenha tratado a suspensão do programa como algo "temporário", a Band avisou, por meio de comunicado, que já conversa com Rafinha sobre um novo projeto. Oficialmente, a decisão é atribuída a estratégias de programação, contrariando a pompa e circunstância de um mês atrás, quando a emissora anunciou a estreia da temporada 2015. Nos bastidores, a questão é justificada como parte de um reajuste de caixa urgente. Ontem, o humorista brincou com o episódio, ao posar nas redes sociais com o caderno Carreiras & Empregos, do Estadão (foto), nas mãos, e o aviso: "O Agora é Tarde acabou... e lá vamos nós". Em outra foto, apareceu caracterizado como mendigo. Em duas horas, amealhou quase 40 mil curtidas.