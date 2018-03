Band e SBT se dão bem com show culinário Enquanto reality shows de confinamento como BBB e A Fazenda vão perdendo audiência, as competições à beira do fogão apontam para o caminho inverso. A três semanas de encerrar a 1.ª edição do Master Chef Brasil, a Band alcançou anteontem 6 pontos de média e 8 de pico na Grande São Paulo, seu recorde até aqui. Ficou na vice-liderança por meia hora. No SBT, o Cozinha Sob Pressão inflou os fins das tardes de sábado, horário ingrato: estreou com 5,2 pontos e 10,8% de share (fatia de TVs sintonizadas no universo de aparelhos ligados), tendo alcançado 6,2 pontos no sábado passado, com 12,2% de share. Os dados são da Grande São Paulo.