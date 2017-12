Band e SBT disputam papel de chef temido

Mais uma cota de patrocínio para a Copa acaba de ser fechada pela Band, agora para a P&G. A marca fará companhia a um time de anunciantes que conta com Caixa Econômica Federal, Petrobrás, Nestlé, Volkswagen, Claro TV e Itaipava.

A Band martela na tecla que fará sua diferença para a Globo na Copa, prometendo ser a "única emissora aberta a transmitir todas as 64 partidas do mundial".

A temática eleitoral, mais que a Copa, estará bem contemplada em Tá no Ar: a TV na TV, novo programa de humor da Globo, com Marcius Melhem e Marcelo Adnet. Debates e propaganda do horário gratuito serão satirizados em cena. Estreia dia 10.

Salvador, como esta coluna já havia cantado, acaba de ser confirmada pela O2 Filmes como cenário da terceira temporada da série Destino, já realizada em São Paulo e no Rio, para a HBO.

Supla, acredite, é visto como um dos maiores acertos da nova MTV no Brasil, desde a transferência do canal da Abril para a Viacom. Papito In Love, reality do músico para encontrar uma namorada, foi bem avaliado pela audiência.

Cannes. Pela primeira vez em nove anos de MIPTV, feira de audiovisual que vai de 7 a 10 de abril, em Cannes, o estande da Brazilian TV Producers (BTVP) terá uma área para palestras. Muito se falará sobre indústria brasileira, seus mecanismos de incentivo e legislação.

Cannes 2. O espaço da BTVP também abrigará em Cannes dois canais: o Curta! e a TV Escola.

Essa é para quem se espanta com o fato de Natália do Vale ser mãe de Júlia Lemmertz na novela das 9: Eduardo Galvão, nascido em 1963, será pai de Eduardo Moscovis, nascido apenas cinco anos depois, na nova série do GNT, Assunto de Família. Estreia dia 9.

Pódio. Galvão Bueno e Reginaldo Leme gravam participação no documentário Ayrton Senna do Brasil, tributo aos 20 anos de morte do piloto. Com depoimentos de amigos, atletas e personalidades, vai ao ar em quatro episódios, a partir de domingo, no Esporte Espetacular.