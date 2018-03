Band e Radioetelevisão Portuguesa preparam novela Atende por Natália Fiche, professora da escola de Teatro da Unirio, a fonoaudióloga que tem escoltado o elenco português escalado para "Paixões Proibidas", novela co-produzida pela Bandeirantes e pela RTP, Radioetelevisão Portuguesa. Convém esclarecer: a idéia não é anular o acento lusitano dos atores portugueses, ou então, ora pois, que sentido faria colocar os lusos em cena? A idéia é apenas abrir sutilmente alguns fonemas para tornar o português luso mais compreensível aos ouvidos brasileiros. As novelas brasileiras são exibidas em Portugal sem qualquer necessidade de dublagem. Para quem fala a língua matriz, a compreensão de sotaques derivados é sempre mais fácil do que ocorre no caso inverso. As gravações começaram sábado na acolhedora Coimbra. Foram feitas cenas na Universidade, claro, e na Sé Velha. Atores levados daqui, Miguel Thiré e Leonardo Carvalho estão em sintonia perfeita com os colegas portugueses, todos muito aplicados. Lá estão Leonor Seixas, Nuno Pardal e Pedro Lamares. De Coimbra, o grupo, sob direção de Ignácio Coqueiro, viajou para Valada.