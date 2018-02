Band e Globo estréiam novelas em alta definição

Guarde esta data: 1º de outubro. Se você não guardar, pelo menos os almanaques e livros que recontam a história da TV devem registrá-la. Nesse dia entrarão no ar as primeiras novelas totalmente gravadas em alta definição(HD). A primeira será o folhetim Dance, Dance, Dance, da Band, que estréia às 20h15. Na seqüência virá a substituta de Paraíso Tropical, Duas Caras, nova trama das 9 da Globo. Há quem diga: e daí? Bem, não é apenas a tecnologia na captação e edição das imagens da novela que vai mudar. Um novo jeito de se fazer teledramaturgia vem aí, pelo menos na parte técnica do negócio, incluindo make up e cenografia. Na Globo, maquiadores estão sendo treinados, uma vez que a nova tecnologia mostrará com nitidez até os poros de artistas e jornalistas. Todas as imperfeições de pele terão de ser corrigidas da melhor forma possível. Produtores e cenógrafos recebem recomendações extras. Uma simples fita adesiva no cenário, que antes parecia imperceptível, saltará na tela com a imagem em alta definição. Na Band, o investimento na nova tecnologia gira em torno de R$ 40 milhões.