Band arquiva Who Wants to Be a Millionaire

Vestido de noiva 2. Para participar do concurso da Djalma Noivas, é preciso se inscrever pelo site www.falecomaredeglobo.com.br ou pelo telefone 4002-2884, com a Central de Atendimento ao Telespectador.

Vestido de noiva 3. A vencedora vai tirar as medidas e escolher o modelo diretamente na Djalma Noivas, com Djalma/Otávio Muller e Flavinha/Fernanda de Freitas. E poderá receber o vestido das mãos de Fernanda Torres e Andréa Beltrão.

Feriado, em geral, gera queda de audiência, mas o frio em São Paulo aqueceu o ibope da Globo na quinta-feira, quando o Globo Esporte atingiu seu recorde de audiência no ano, com 14 pontos, e o Jornal Hoje, idem, com 15 pontos.

O Vídeo Show também faturou a melhor audiência do ano na quinta-feira, com 13 pontos de média. O programa bebeu até a última gota um revival de Avenida Brasil, com a vilã Carminha em foco.

Dá tudo na mesma? Mauro Naves trocou "Cara de Cão", nome correto da região citada, por "Cara de Cachorro", em áudio gravado para o Jornal da Globo, anteontem, sobre o treino da seleção brasileira em campo na Urca.

Tite, técnico do Corinthians, foi sabatinado pelo Canal Livre que a Band leva ao ar amanhã.

Antenada em combater a pirataria, a Fox International Channels criou um cargo de direção de Antipirataria para a América Latina. O posto será ocupado por Daniel Steinmetz, que terá seu QG em Santiago, no Chile.

A Band, por meio de seu diretor de Conteúdo, Diego Guebel, bem que chegou a anunciar para junho o início da pré-produção de sua versão para o formato mundial do quiz Who Wants to Be a Millionaire. A meta, no entanto, esbarra em questão muito objetiva: a Band não finalizou o contrato de compra pelos direitos do título. O comando estava reservado ao comando de José Luiz Datena, que já foi até convocado para outro expediente: a 2ª temporada de seu outro game show, o Quem Fica em Pé. O gigantesco cenário do programa começou a ser levantado ontem. Com 13 episódios, a nova safra estreia ainda em julho, aos domingos, antes do Pânico.