Band aposta em reality show sobre casos de amor O amor é tema do novo reality show da Band. É o Amor, que estréia na próxima terça, dia 8, às 22h, tem como protagonista a história de amor do telespectador. A produção é a versão brasileira de All You Need is Love, criação da produtora holandesa Endemol, a mesma do Big Brother Brasil. O formato já chegou a 20 países como Espanha, Portugal, Itália e México e tem se mostrado um sucesso onde chega. Na Alemanha, por exemplo, está na 26ª temporada. ?Era nosso principal produto antes do BBB?, diz Carla Affonso, executiva da Endemol/Globo (a empresa é parceira da Rede Globo em todas as produções no Brasil). A apresentação é de Patrícia Maldonado e a equipe tem 50 profissionais que viajam pelo País em busca das histórias e também se prepara para gravar no exterior. Cada episódio tem cerca de oito casos, que não têm restrição de idade nem de sexo - ou seja, histórias de amor homossexuais também entram na pauta. ?Não é só um programa de namoro. É muito mais. A estréia, por exemplo, vai mostrar o caso de uma mulher que doou o rim para o marido?, diz a apresentadora, que, mesmo assim, cita programas de namoro que marcaram sua infância e adolescência. ?Lembro de todos que o Silvio Santos apresentava, claro, e gostava muito do programa que a Fernanda Lima fazia na MTV (Fica Comigo).? A atração é uma das apostas da Band para bombar o horário nobre e ir em busca do terceiro lugar no Ibope. A diretora de programação e artístico da casa, Elisabetta Zenatti, contudo, é cautelosa ao falar sobre os números da nova atração. ?É um programa bom, mas que a gente sabe que vai demorar para o telespectador conhecer.? Patrícia também não quer arriscar. ?Eu não sou expert no Ibope e também sou suspeita porque fiquei apaixonada, mas pedi para os meus pais acompanharem uma gravação e eles gostaram muito. Ah, meus pais também são suspeitos? Não são, não. Quando faço uma coisa que eles não gostam, eles falam.? As informações são do Jornal da Tarde