Band aguarda 'ok' de Dilma para debate

Sesta. O Vale a Pena Ver de Novo ganhou audiência ao trocar de lugar com a Sessão da Tarde. Em compensação, o Vídeo Show reformado continua fazendo estrago no saldo da emissora, em favor da Record.

Sesta 2. Na faixa das 12 h às 18 h, a Globo ainda teve em janeiro sua melhor audiência (12,2 pontos) na Grande São Paulo. Em fevereiro, desceu para 11,5 e fechou março com 11,8. O SBT começou o ano com 4,9 pontos, subiu para 5,3 e voltou a cair, para 4,8. Já a Record teve em março sua melhor média no horário, com 6,1 pontos, ante 5 em fevereiro e 4,6 em janeiro.

A Record credita o êxito da audiência vespertina basicamente à programação ao vivo. O mesmo recurso foi o que alavancou suas manhãs e é também o que agora se mostra de bom efeito para as manhãs da Globo. Em dia de chuva, então, as transmissões ao vivo costumam render ainda mais.

A Diarista está de volta. No canal Viva. Seriado produzido pela Globo entre 2004 e 2007, com Cláudia Rodrigues, o programa estreia dia 6, no pacote de comemorações pelo 4º aniversário do canal.

MC Guimê, o rei do funk ostentação, será o entrevistado de Mario Sergio Conti na segunda edição de Diálogos, amanhã, na Globonews.

Sabrina Sato grava nesta segunda-feira, em pleno feriado de Tiradentes, a primeira edição de fato, e não mais um piloto, de seu programa na Record. A cantora Anitta é aguardada para a ocasião.

Com 35 episódios, a 3ª temporada de Sessão de Terapia estreia em 4 de agosto no canal GNT.

E, a exemplo de Sessão de Terapia, a série Por Isso Eu Sou Vingativa também terá exibição diária no Multishow. Com Camila Morgado, estreia dia 28, com 15 episódios que se fecham em cada um, sempre com a vingança contra um ex da protagonista.

Dueto. A Globo aposta alto na volta do humor à novela das 7 para resgatar a audiência do horário. Com caracterização da figurinista Gogoia Sampaio, Luís Miranda será, acredite, mãe de Lázaro Ramos, um guru pop, em Geração Brasil. Estreia em 5 de maio.