Band acerta com Rafinha e Dan para 'CQC' Agora é certo: Rafinha Bastos estará de volta ao CQC a partir de março de 2015. Embora um novo contrato ainda não tenha sido assinado, a direção da casa já acertou as condições do acordo, que permitirá sua permanência no Agora É Tarde, de terça a sexta-feira. Desde a sua saída do CQC, em 2011, fruto das controvérsias provocadas por uma piada sua, aquela bancada nunca mais teve a química da formação original. Agora, Rafinha contracenará com Dan Stulbach, que ontem cravou sua assinatura num contrato de dois anos com a Band. O ator vai ancorar a atração, na vaga a ser deixada por Marcelo Tas. Na outra ponta, permanece Marco Luque.