Bancada do 'CQC' terá Dani Calabresa

A explosão de audiência de Amor à Vida contaminou o braço das Organizações Globo na web: o site da novela no GShow, portal de entretenimento da casa, conquistou média recorde de 3,2 milhões de visitas por dia, ao longo da última semana da trama de Walcyr Carrasco.

A HBO anuncia que acaba de criar um serviço everywhere para o canal Cinemax. Em tese. Na prática, o "everywhere" estará em lugar nenhum, ao menos até que o grupo acerte parceria com as operadoras de TV paga para contemplar o assinante com a chance de acessar seu conteúdo via web, de qualquer lugar.

A falta de acerto entre HBO e operadoras de TV paga, aliás, é apontada pelo grupo como principal empecilho para a expansão do HBO GO, sistema everywhere do canal, que há mais de um ano funciona apenas para assinantes da Sky.

Tem mais: o vice-presidente corporativo da HBO América Latina, Gustavo Grossman, antecipou que o canal tem quatro séries, ainda sob sigilo, em desenvolvimento no Brasil para 2015. E confirma mais uma temporada de Destino - após São Paulo e Rio, uma terceira cidade, a definir, abrigará histórias de estrangeiros no País, com produção da O2 Filmes.

O Superbowl levou o canal Esporte Interativo, transmitido por parabólicas e internet, ao 1º lugar nos Trendig Topics do Twitter no Brasil e no mundo, pela hashtag #SuperbowlNoEI, com 67 comentários por minuto. No Facebook, foram mais de 30 mil interações.

Parceria entre Endemol, YouTube e SBT, o quadro Fenômenos do Youtube bateu a audiência da Globo no domingo, quando estreava sua 2ª temporada. Seção do Programa da Eliana, o título foi ao ar entre 14h58 e 16h06, com placar de 8 pontos, sobre 7 da Globo no horário, na Grande São Paulo.

Los hermanos. Atores argentinos Juan Isola, 29 anos, e Hernán Franco, 28, gravam a Copa do Caos, nova série de comédia nacional da MTV. Na produção da Cine Group, os dois vivem amigos que vêm da Argentina ao Brasil para assistir à Copa. Estreia em março.