Baltimore faz velório de Edgar Allan Poe com réplica do corpo

Depois de 160 anos da sua morte, o escritor americano Edgar Allan Poe foi homenageado neste final de semana em Baltimore, cidade na costa leste onde morreu e está enterrado.

Como parte do aniversário de 200 anos do nascimento do autor, Baltimore realizou dois velórios em homenagem ao escritor, morto em 1849.

Um museu dedicado a Edgar Allan Poe encomendou uma réplica do seu corpo, que foi exposto dentro de um caixão ao longo da semana. A réplica foi criada por um especialista em efeitos especiais e artigos para filmes.

A expectativa era de que tantas pessoas compareceriam ao velório que a cidade organizou duas cerimônias de velório no domingo, depois de uma vigília que durou a noite inteira.

No funeral de 1849, quando o autor morreu, praticamente ninguém compareceu ao velório. Poe morreu aos 40 anos, empobrecido e enlouquecido.

Edgar Allan Poe, que é considerado o precursor das histórias de detetive e um dos mestres dos livros de terror, é um dos escritores mais influentes da literatura americana.

Seu obituário foi escrito por um jornalista que não gostava de Poe, o que prejudicou a reputação do autor por muito tempo. Seu túmulo foi destruído ao longo do tempo.

Para compensar o tratamento recebido na época, os americanos prepararam uma série de eventos em homenagem ao autor este ano, desde uma série de palestras na Filadélfia a uma encenação da sua morte no Estado da Virgínia.

