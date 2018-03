Baltazar vai sorrir somente no último capítulo

Ainda que a novela seja uma obra aberta, que muda ao sabor da audiência, é fato que a transformação de Baltazar após 185 capítulos foi drástica.

No início da trama, Nero lembra que não recebeu nenhuma orientação pessoal por parte do autor, Aguinaldo Silva, e que teve de se basear na sinopse, que classificava Zoiudo como "um homem bruto, sem educação, de estopim curto, violento fisicamente e emocionalmente".

"No início de uma novela, você está no escuro. Então, ele era mais violento mesmo, quase uma caricatura, porque ainda não via sua fragilidade", disse.

Com medo de que o homem que batia na mulher lembrasse o personagem de Jackson Antunes em A Favorita, sua primeira novela, Nero conta ter quebrado a cabeça para decifrar as motivações de Baltazar. "Só consegui entendê-lo melhor, quando percebi que essa brutalidade é só uma casca dura de um homem frágil. Quanto mais metido a forte, bruto e violento, mais bunda-mole você é."

Assim, com o aval da direção, tratou de fazer mudanças no perfil daquele homem e, se a sinopse dizia que ele odiava a mulher, Celeste, Nero combinou com a atriz Dira Paes que eles iriam sim se amar, mas de uma maneira errada. "Hoje vejo que foi um golaço, que nasceu de uma semente plantada por mim e pela Dira. Nós sempre acreditamos no amor dos dois."

Para dar vida ao homem violento, que apesar de detestar a patroa, Tereza Cristina (Cristiane Torloni), cumpre todas as suas ordens calado, Nero diz ter lido muitos livros e filmes como o Amor?, de João Jardim, sobre relacionamentos doentios. Mas não quis conversar com nenhum agressor da vida real, muito menos com mulheres agredidas.

Depois de tanta porrada, críticos do gênero podem até achar que a regeneração do personagem seja coisa de novela, mas Nero defende a verossimilhança do enredo. "Se tem uma coisa que acredito é na mudança das pessoas. As coisas mudam o tempo inteiro, seja para pior ou melhor. Sou totalmente diferente do que era há dez anos. Não acredito que as pessoas sejam más, mas que estejam perdidas. Se um homem vai para a cadeia e apanha todo dia, vai voltar pior." As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.