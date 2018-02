Ballet Theatre volta a Cuba

O American Ballet Theatre se apresenta em Cuba em novembro, em sua primeira visita ao país desde 1960. O espetáculo fará uma homenagem à cubana Alicia Alonso, que foi bailarina do ABT nos anos 40 e hoje, aos 90, é diretora do Balé Nacional de Cuba. "É maravilhoso que o American Ballet Theatre venha a Cuba", disse ela. "Minhas raízes no balé americano são muito profundas". Alonso é considerada embaixadora cultural da revolução cubana. O presidente do comitê organizador do Festival Internacional de Balé de Havana, Heriberto Cabezas, destacou o "significado especial" da participação de companhias americanas. / AFP