Ballet Stagium se apresenta no Teatro de Dança de SP Entre os dias 9 e 12, a companhia paulistana Ballet Stagium apresentará o espetáculo Mané Gostoso, no Teatro de Dança, no centro de São Paulo. De acordo com informações da Secretaria de Cultura do Estado, o espetáculo, com forte identidade nordestina, tem repertório do Quinteto Violado. A obra homenageia o artista pernambucano Luiz Gonzaga. No domingo, às 11 horas, o Museu da Casa Brasileira receberá o grupo de jovens Il Dolcimelo, com o concerto "Passeio pelos Jardins de Versailles". O grupo é formado pelo cravista Pedro Augusto Diniz, pela violoncelista Sandra Helena Tornice e pelas flautistas Giulia Tettamanti e Nathália Domingos.