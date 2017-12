Ballet Nacional de Cuba no Alfa e no Memorial O Ballet Nacional de Cuba estréia nesta quinta-feira, às 21 horas, o espetáculo Dom Quixote, no Teatro Alfa, em cartaz até domingo. Nos dias 22 e 23, às 20 horas, a companhia apresentará Gran Gala Ballet, composto por trechos das obras Dionaea, Sinfonia para Nueve Hombres e Dom Quixote, no Memorial da América Latina, com ingressos a R$ 50. De sexta a segunda-feira, será ministrado um workshop sobre teoria e técnica do Ballet Nacional de Cuba, supervisionado pela fundadora da companhia, Alicia Alonso, hoje com 86 anos. Dom Quixote. Teatro Alfa, tel. 5693-4000. Gran Gala Ballet. Memorial da América Latina, tel. 2163-2000. Workshop. tel 3284-9166