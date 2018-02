Ballet Kirov faz turnê pelo Brasil A companhia Kirov Ballet anunciou ontem sua turnê pelo Brasil, que passará por São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Depois de 10 anos, a companhia retorna ao País com 100 bailarinos e 40 técnicos do Teatro Mariinsky, de São Petersburgo. O Kirov se apresenta no Teatro Municipal de São Paulo de 23 a 28 de agosto; no Municipal do Rio de 31 de agosto a 5 de setembro; e no Palácio das Artes de Belo Horizonte de 8 a 10 de setembro. No programa, O Lago dos Cisnes e Gala, que será visto no dia 26 de agosto em São Paulo e no dia 5 de setembro no Rio. Os ingressos começam a ser vendidos no próximo dia 8 pelo site www.ingressorapido.com.br.