Baleiro mostra sua segunda peça O projeto Letras em Cena, do Masp (Av. Paulista, 1.578), apresenta amanhã, às 19h30, a primeira leitura do novo texto teatral de Zeca Baleiro. Inédita, a peça A Paixão Segundo Nelson se passa em torno do ambiente de uma rádio fictícia em que os dramas suburbanos de Nelson Rodrigues são vividos entre programas de conselhos sentimentais, esportivos, musicais e radionovelas. A estreia de uma montagem do texto está prevista para 2013, com direção de Débora Dubois. Para criar a obra, Baleiro trabalhou com trechos extraídos de vários livros de Nelson, entre eles A Vida Como Ela É e Myrna - Não se Pode Amar e Ser Feliz ao Mesmo Tempo.