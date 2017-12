Balé sobre Britney será apresentado em Londres "Meltdown", um balé moderno sobre a polêmica cantora norte-americana Britney Spears, será representado pela Rambert Dance Company em Londres, nesta sexta-feira. A apresentação de dança representa Britney fugindo de paparazzi, raspando sua cabeça e sendo carregada do palco em uma maca, de acordo com a BBC. "Eu fiquei fascinada pelo fato de estarmos fascinados com ela", disse o coreógrafo Hubert Essakow à rede de TV britânica. "Você não consegue abrir um jornal sem que ela esteja dentro. Eu me tornei obcecado por cada detalhe da vida dela." A música foi composta por Richard Thomas, que ajudou na criação do controverso "Jerry Springer -- The Opera", um musical que ofendeu muitos cristãos na Grã-Bretanha. Gemma Nixon interpreta a própria Britney. A atriz considerou a vida pública da cantora "um tanto grotesco". Um porta-voz do grupo disse que "Meltdown" (decadência) teria duração de 16 minutos. O trabalho faz parte de uma nova temporada de coreografias desenvolvidas para possibilitar aos dançarinos a criação de seus próprios trabalhos. Britney, de 26 anos, que nos últimos meses teve sua vida pessoal marcada por escândalos, incluindo a perda da guarda de seus dois filhos, foi levada pela polícia a um hospital de Los Angeles na quinta-feira. Essa é a segunda vez em menos de um mês que ela é internada por motivos psiquiátricos.