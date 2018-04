Balé Nacional de Cuba traz o clássico 'Giselle' a SP

Sob o comando de Alicia Alonso, o Balé Nacional de Cuba apresenta, amanhã e quinta-feira, o clássico Giselle, sobre a camponesa que se apaixona pelo nobre disfarçado de aldeão Albrecht, no Credicard Hall, em São Paulo. A turnê da companhia pelo Brasil seguirá para Porto Alegre no dia 23, Caxias do Sul, 25, Jaraguá do Sul, 27, e Curitiba, 30 e 31. A coreografia, criada em 1840 por Jean Coralli e Jules Perrot, foi considerada imortalizada no corpo de Alicia Alonso por parte da crítica.

A cubana de 88 anos conhece bem o clássico que considera parte indissociável de sua vida, até mesmo quando foi obrigada a ficar imóvel em sua cama durante um ano por causa de um descolamento da retina pouco depois de ter completado 19 anos. "Todos os dias eu repassava a coreografia na minha cabeça e refazia os passos com os dedos das minhas mãos", conta ela. Uma série de cirurgias viriam a seguir, sendo que as derradeiras já não conseguiram alcançar a correção completa desejada. A confiança em seus parceiros, além de vozes saídas das coxias, foram providenciais para que sua atuação se prolongasse até os 75 anos de idade.

A turnê do Balé Nacional de Cuba é acompanhada de perto pela diva cubana que fez história na dança. "O papel de Giselle é ideal para uma bailarina, porque representa uma época muito linda do romantismo", opina Alicia. A transformação da menina, do primeiro ato, em um espírito no segundo, exige extrema dedicação e talento da intérprete, de acordo com a bailarina. "Ela tem de ser capaz de representar uma loucura nesse processo de transformação, que não tem nada a ver com a loucura de hoje em dia: é algo mais interior, medido. É muito diferente, muito difícil e muito belo." As informações são do Jornal da Tarde.

Balé Nacional de Cuba. No Credicard Hall - Av. Nações Unidas, 17.955. Tel.: (011) 2846-6010. Qua. e qui., às 21h30. Preço: R$ 100 a R$ 160.