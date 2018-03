Balé de Leipzig apresenta 'A Grande Missa' em SP

Integrante da Ópera de Leipzig - uma das casas de música mais antigas da Europa, fundada em 1693 -, a companhia de dança mantém a obra no repertório desde sua criação, em 1998. Para a parte composta por Mozart, o coreógrafo preferiu deter-se sobre cores claras. Bastante iluminada, essa parcela incorpora em sua própria estrutura elementos da liturgia da missa. Vale-se da sacralidade que o músico quis transmitir para criar também os movimentos. Gestos regidos por um sentimento de harmonia e de encontro com o divino. "É como se fosse, de fato, uma missa que foi traduzida no espaço. A própria música dita isso. Essa proximidade com a liturgia. É como se fosse uma oração", observa Isis.

Apesar do reconhecimento internacional, o Balé de Leipzig não circula com frequência para além da Alemanha. Precisa dar conta, dentro de casa, de um repertório de oito obras que ficam permanentemente em cartaz.

Na atual turnê pela América Latina, eles passam apenas por Bogotá e São Paulo. Aqui, porém, a coreografia deve perder parte do seu brilho natural. Concebida dentro de um centro musical, "A Grande Missa" costuma ser apresentada sob acompanhamento de uma orquestra, um coral de crianças, além de quatro cantores solistas. No Municipal, o público terá que se contentar em ouvir a trilha de Mozart gravada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Balé de Leipzig - Teatro Municipal (Praça Ramos de Azevedo, s/nº). Tel. (011) 3397-0327. Hoje e sexta, às 21 h; sábado, às 20 h. R$ 15 a R$ 70.