Balé da Cidade escolhe novos bailarinos Até o dia 17 de maio, interessados em integrar o corpo do Balé da Cidade de São Paulo podem se inscrever pelo e-mail baledacidade@prefeitura.sp.gov.br ou pessoalmente na sede (Rua João Passalaqua, 66), em dias úteis, das 10 h às 15 h. O pré-requisito é que os candidatos tenham entre 18 e 30 anos e levem ou enviem as fichas de inscrição e médica e o termo de autorização de uso de imagem e de som, que estão disponíveis na página do Theatro Municipal no site da Prefeitura Municipal de São Paulo:www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/theatromunicipal. Os testes serão realizados nos dias 1º e 2 de junho. Fundado em 1968, o Balé da Cidade tem direção artística de Iracity Cardoso.