Balé da Cidade comemora 40 anos no Municipal de SP Festejando 40 anos de existência, o Balé da Cidade apresenta hoje, feriado da Revolução de 32, em São Paulo, os espetáculos ?Canela Fina?, ?Perpetuum? e ?Dualidade?, nos quais 16 bailarinos vão se alternar em solos, duos e cenas conjuntas. A apresentação acontece às 17 horas, no Teatro Municipal. Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, tel. (011) 3222-8698. De R$ 5 a R$ 10. As informações são do Jornal da Tarde.