Baldini e Pagano lançam CD com peças de Brahms O pianista Caio Pagano e o violinista Emmanuele Baldini fazem hoje à noite no Cultura Artística Itaim o lançamento do disco Meeting Brahms. No programa, estão as sonatas nº 2 e nº 3 do compositor. "As sonatas são o ápice da produção camerística de Brahms, um verdadeiro diálogo amoroso entre piano e violino, particularmente a segunda e a terceira, escritas sob a emoção e a antecipação da visita da jovem cantora Hermine Spies, por quem Brahms estava apaixonado na época", diz Pagano. O recital começa às 21 horas e o preço dos ingressos vai de R$ 20 a R$ 40. O Cultura Artística Itaim fica na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830.