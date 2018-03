Balcão de Julieta em Verona é aberto para casamentos

A mansão do século 13 da família Cappello - supostamente inspiradora do shakespeariano clã dos Capuleto - há anos é local de peregrinação para amantes do mundo todo, que deixam mensagens nas suas paredes.

Agora, a câmara de vereadores locais resolveu abrir o local aos casamentos, e o primeiro Romeu a aproveitar foi o jogador de futebol Luca Ceccarelli, que atua pela equipe do Verona.

"Eu me sinto muito emocionado. Sabe, o casamento sempre traz fortes emoções, especialmente em uma situação destas", disse o radiante Ceccarelli antes de trocar alianças com sua Julieta, chamada Irene Lamforti. "Esperamos que isso nos traga muita sorte", acrescentou.

Mas isso tudo não sai barato: uma licença normal de casamento civil na Itália custa cerca de 45 euros (64 dólares); para não-europeus, a licença de casamento em Verona vai custar quase 900 euros; casais da UE (mas de fora de Verona) pagarão 700.

Por um preço desses, espera-se que os casais sejam felizes para sempre.

(Reportagem de Eleanor Biles)