Balanço da San Diego Comic-Con dá HQ e muito cinema

A San Diego Comic-Con, maior evento sobre quadrinhos e cultura pop-nerd dos Estados Unidos teve quatro dias de palestras, coletivas, releases, e autógrafos de sujeitos como Neil Gaiman, Frank Miller, Ridley Scott e Matt Groenning, além da presença de musas que servem de fundo de tela de muito sujeito por aí, como Kate Beckinsale e Jessica Alba. Com um público estimado em 7 mil pessoas (muitas delas, devidamente fantasiadas), o número de ingressos à venda para Comic-Con já havia se esgotado uma semana antes do seu início. O evento terminou no domingo, 29. Indiana Jones Embora o tema principal da convenção sejam as HQ (durante a Comic-Com é feita a entrega do Eisner Awards, premiação máxima do meio), ela é também um grande centro de divulgação de filmes, séries de televisão, brinquedos e videogames. Entre uma infinidade de notícias que se espalham entre sites especializados, alguns destaques chamaram mais atenção, especialmente sobre os próximos lançamentos de cinema. Segundo as informações da imprensa especializada, milhares de pessoas se reuniram em um dos auditórios do San Diego Convention Center para acompanhar a divulgação do novo filme de Indiana Jones. Dirigido por Steven Spielberg, o novo episódio do maior arqueólogo do cinema é algo esperado desde o lançamento de A Última Cruzada, de 1989. No entanto, a ansiedade só pode ser comparada com o receio de uma produção decepcionante, como aconteceu com os três primeiros episódios de Star Wars, um tiro no pé de quem esperava muito mais dignidade em Anakin Skywalker, o futuro Darth Vader. Num misto de curiosidade e apreensão, os fãs ouviram as novidades sobre o filme. Entre elas, que Karen Allen, a Marion Ravenwood de Os Caçadores da Arca Perdida, vai reprisar seu papel, imagina-se, como mãe de Shia LeBeouf. Revelado já há algum tempo, o jovem ator de Transformers vai interpretar o filho de Indiana Jones. Roteiro ou detalhes sobre o filme ainda são um mistério. Apenas algumas imagens promocionais foram divulgadas. A data de lançamento é prevista para 22 de maio de 2008. Batman e Watchmen Outro grande destaque foi o painel da Warner Bros., tendo à frente dois grandes projetos, Batman: The Dark Knight, continuação do filme de 2005, e Watchmen, adaptação da obra-prima de Alan Moore. Em fase final de produção, o novo filme do Cavaleiro das Trevas interpretado por Christian Bale ganhou um instigante teaser trailer, disponível no YouTube. A previsão de lançamento é 18 de julho de 2008. Watchmen, a ser dirigido por Zack Snyder (o mesmo de 300 de Esparta), teve seu elenco revelado. O filme conta o que aconteceria se existissem heróis mascarados no mundo real, e terá Stephen McHattie como Hollis Mason, o Coruja original, Patrick Wilson como o segundo Coruja, Jackie Earle Haley como Rorschach, Billy Crudup como Dr. Manhattan, Matthew Goode como Ozymandias, Malin Akerman como Espectral e Jeffrey Dean Morgan como Comediante. Previsto para março de 2009, o filme deverá ter um orçamento mais enxuto (algo em torno de 60 milhões de dólares), uma vez que deve ser voltado a um público maior de 18 anos. Star Trek Além destes, curiosidade em torno da estátua da Mark I, versão "desmanche" da armadura do Homem de Ferro, interpretado por Robert Downey Jr. no filme dirigido por Jon Faverou. Fotos do evento e da armadura estão disponíveis pelo site IESB.net. O filme deve ser lançado em 2 de maio de 2008. Muita comoção também surgiu na coletiva onde se reuniram os produtores do novo filme de Star Trek. O 12.º episódio da série vai mostrar as primeiras aventuras do Capitão Kirk e do Sr. Spock. Tradicionalmente vivido por Leonard Nimoy (que fará uma ponta no filme), o alienígena de orelhas pontudas será interpretado por Zachary Quinto (o Syler de Heroes). O filme terá direção de J.J. Abrams, com previsão de lançamento para 25 de dezembro de 2008.