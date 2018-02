Balanço da política de pacificação no Rio O mesmo grupo de 5 x Favela - Agora por Nós Mesmos dirige este 5 x Pacificação, documentário sobre a ação das UPPs (Unidade de Polícia Pacificadora) nas comunidades cariocas. A mesma dupla de produtores - o cineasta Cacá Diegues e sua mulher, Renata Magalhães - está presente nos dois projetos. A ideia é clara: transferir aos próprios habitantes das comunidades a responsabilidade de olhar a si mesmos. No primeiro filme, a via usada era a da ficção; agora, trata-se do cinema do real, documentário.