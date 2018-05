Balanço Carioca

Falou em Fashion Rio, falou em moda praia. Mas não só. Falou em universo tropical, o tema da última edição da semana de moda carioca, que terminou no sábado, falou em biquíni, E verão bom e badalado tem que ter também muita celebridade. O Fashion Rio teve tudo isso. Mas não só.

É fato que as coleções propostas pelas grifes que desfilaram pelo Píer Mauá poderiam ter esquentado um pouco mais as passarelas. Mas o verão que vem por aí vai ser com tudo azul e tudo fresquinho. E a semana que começou com Salinas, Andrea Marques e Patachou, que apostaram nos lenços, ganhou agito com a chegada de Lea T, desfilando de biquíni para a Blue Man; ares de jet set com a socialite americana Olivia Palermo para a Coca-Cola Clothing; "gostosura" com Deborah Secco provando que o pernão da brasileira também é fashion; e terminou provando que o rock também cabe no verão com a passagem de Zumbi Boy na Auslander. A grife, para completar, confirmou que a androginia da "geração Y" é a bola da vez e lançou as madeixas louras do bósnio Andrej Pejic na passarela. A semana teve também a festa de 20 anos da Lenny e o tombo de Ana Claudia Michels.

Teve também listras, plissados, seda, crochês, tricôs, franjas (até nos biquínis), color blocking (pense em "blocos" de cores, como um vestido coral ou royal contrastando com um cinto amarelo), o já clássico navy, a volta da anabela e da pantalona e o jeans. Aliás, de todas as tendências do verão, o jeans chega mesmo como a grande aposta. De Herchcovitch à Blue Man, passando pela TNG e Cantão, o jeans chega nas mais variadas versões, inclusive misturado em várias lavagens em uma só peça. Foi esse um dos destaques do desfile de estreia da Herchcovitch, a segunda marca de Alexandre, no Fashion Rio. Apostando em um mercado consumidor ávido por ter uma criação sua, mas não tão disposto a investir conceito e financeiramente na ousadia de sua primeira grife que desfila em São Paulo, o estilista propôs uma moda mais comercial e casual. Acertou ao apostar no denim e ao tirar do crochê o ar saudosista. Em dois looks em índigo e seda, trouxe vestidos que podem tanto virar saída de praia quanto irem ao cinema se usados sobre uma combinação. A cor? Azul, claro.

Direto da passarela. 1. Blue Man: Lea T. encara o desafio e desfila de biquíni. 2. Maria Bonita Extra. Color blocking ganha o delicado trabalho de estudo das formas. 3. Herchcovitch. Para sua segunda marca, Alexandre acertou ao apostar no jeans e no crochê. 4. Cantão. Cores e sensualidade suspensa. 5. Coven. Listras e arabescos foram hits do Rio (e da Prada).

E foi também o azul que abriu o desfile de comemoração dos 20 anos da Lenny. A estilista revisitou sua carreira em um desfile + festa na Lagoa Rodrigo de Freitas. Começou com um maiô vazado. Seguiu com listras, franjas, plissados e muita estampa tropical. Por falar em estampas, além das listras, o tropical foi a grande inspiradora de coleções como a Blue Man que, recém-assumida por Thomaz e Sharon Azulay (sobrinho e filha de David, criador da marca e do biquíni de lacinho), trouxe democratizou geral as areias e passarelas. Mas foi com um clássico cortininha + lacinho jeans que abriu seu desfile histórico que, além de Lea T, teve até o tombo de Ana Claudia e muito choro no final.

Na onda biquíni, a Salinas lançou sua linha de lingerie e confirma que o underwear ganha cada vez mais ares de "alta moda" em Terra Brasilis. Tanto que a Loungerie lançou, paralelamente às passarelas, o "sutien perfeito". Já o verão perfeito tem de tudo. E tem ventos que vêm de fora também. O verão carioca estava "Prada total". Traduzindo, muitas listras, o "color blocking", plissados, cores, estampas, frutas e atitude "tropical eu sou demais" foram hits da última coleção de Miuccia Prada.

Será o Universo Tropical que virou Prada ou a Prada que virou universo tropical? Fato é que tanto a grife brasileira quanto a italiana venderão feito água de coco. Como tudo se transforma, impossível reinventar a roda a cada estação. Mas inovar é sempre necessário. A Cantão ousou ao aplicar a textura casa de abelha nos delicados e fluidos vestidos de saia assimétrica. A sensualidade em suspensão, que mostra e esconde na medida certa e nada obvia também foi o tom da Maria Bonita Extra. Assim como a Cantão, trouxe vestidos que pareciam flutuar e pendiam por um fio nos ombros das modelos. Destaque para o trabalho de construção das formas que, a partir de quadrados e retângulos, criavam verdadeiros ''vestidos lenços''.

E esta assimetria também foi destaque nas barras e comprimentos. Sai o midi, entra o ''mais curto na frente, mais longo atrás'', que, na verdade, tem muito mais apelo para a estatura da brasileira.

Nas formas e cortes, a alfaiataria se faz presente nos cortes precisos dos blazeres. Chegam mais compridos, mas ainda sequinhos e criativos, como na coleção "Verão na África" da Totem. E nos pés? Volta a anabela! E para casar com a plataforma, nada melhor que uma fluida e confortável pantalona. Sai a calça skinny, entram as bocas largas, a calça flare, a pantalona.

Zombie Boy

O último dia do Fashion Rio teve Walter Rodrigues, a jovem e fluida Cantão, seguiu azul com a British Colony. E terminou em clima de rock pesado com a Auslander, que levou para a passarela o canadense Rick Genest - o Zombie Boy causou e roubou a cena no Píer Mauá e na festa pós desfile.