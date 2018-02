Balada Literária faz homenagem a Raduan Nassar

Na quinta passada, Raduan ligou para Marcelino Freire, o idealizador e curador da festa que começa nesta quarta-feira e vai até domingo, na Vila Madalena, agradecendo e dizendo que estava feliz com a homenagem. Foi a primeira vez que os dois conversaram. "Mas em nenhum momento fiz pressão para que ele participasse ou pedi um texto inédito. Tenho o maior respeito e cuidado com uma pessoa que decidiu sair da literatura. Agora, ele tem a programação. Se ele se sentir à vontade de ir, será muito bem-vindo", diz.

A escolha do homenageado da Balada Literária se reflete no tema dos debates. Assim, esta 7.ª edição vai discutir o isolamento - voluntário, como o de Raduan Nassar, ou imposto, como daqueles que, por motivos diversos, foram excluídos e que, de alguma forma, resistem.

Na abertura de quarta, às 18 horas, no Centro Cultural b_arco, será feita uma homenagem a Binho, que viu o local onde realizava seu sarau, no Campo Limpo, fechado pela prefeitura. Hoje, enquanto regulariza a situação do espaço, organiza os encontros em locais variados. Quem for ao b_arco poderá ver ainda três curtas: "O Vestido de Laerte", "Filme Para Poeta Cego" e "Aluga-se". E visitar a feira de livros independentes.

Os debates começam na quinta e Raduan será lembrado logo no início da programação, em dois momentos. Às 11h, na Livraria da Vila da Vila Madalena, haverá um bate-papo com Leyla Perrone-Moisés, Roniwalter Jatobá, Wladyr Nader e Ivan Marques. Logo depois, às 14h, a conversa será centrada no primeiro livro de Raduan, "Lavoura Arcaica", de 1975, e no filme que Luiz Fernando Carvalho fez a partir da obra. O cineasta estará lá ao lado do ator Selton Mello e a conversa será mediada por Lourenço Mutarelli.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outra adaptação estará em destaque na programação da Balada Literária. Também na quinta, às 20 horas, no Centro Cultural b_arco, o cineasta Hermano Penna conversa com o escritor João Ubaldo Ribeiro e o ator Lima Duarte sobre "Sargento Getúlio", filme que completa agora 30 anos e que foi baseado na obra de Ubaldo. A mediação será de Claudiney Ferreira.

Na sexta-feira será realizado o painel O Quarto é o Mundo - A Literatura de Verdade Dentro e Fora dos Presídios, com os ex-detentos e escritores Camilo Blajaquis, da Argentina, e Luiz Alberto Mendes, daqui. Os dois começaram a escrever enquanto cumpriam pena. Fernando Bonassi, que conheceu Mendes quando fazia o roteiro de "Carandiru" e incentivou sua produção, mediará a conversa, às 14 horas, na Livraria da Vila. No sábado, às 15h, na Biblioteca Alceu Amoroso Lima, Marcelo Montenegro, Martha Nowill, Omar Salomão, Sinhá e Tiago E. e Demétrios Galvão falam sobre poesia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

BALADA LITERÁRIA

Locais e programação completa: www.baladaliteraria.zip.net. Grátis. Até 2/12. Abertura quarta.