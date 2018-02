Balada Literária debate gêneros em 8ª edição

A Balada Literária chega ao seu 8.º ano com uma edição que pretende discutir a questão do gênero – do literário ao sexual. Isso porque o autor homenageado, que acaba norteando toda a programação, é o cartunista Laerte, militante da causa. De quarta até domingo, mais de 100 convidados participam de debates, shows e outras atrações gratuitas em diversos espaços da cidade. A abertura será às 18 horas, no Sesc Pinheiros, com o show Cor, Ação do Brasil, em celebração ao Dia da Consciência Negra, com Fabiana Cozza, Aloísio Menezes, Áurea Martins, Lucas dos Prazeres, Monarco da Portela, Sapopemba e Sérgio Pererê.

“Há um ano, quando fiz o convite para que ele fosse o homenageado, não vivíamos esse momento de perseguição, não tínhamos essa comissão de Direitos Humanos. Nesse último ano, enfrentamos, a duras batalhas, o preconceito”, comentou o escritor Marcelino Freire, idealizador e curador do evento. “Vamos mostrar que estamos aqui resistindo a toda essa hipocrisia. A Balada é o nosso grito”, completa.

O primeiro debate, a ser realizado na quinta, às 11 horas, na Livraria da Vila (Vila Madalena), reunirá Laerte numa conversa com o também cartunista Angeli, o jornalista Sérgio Gomes e o escritor João Silvério Trevisan, que participa a pedido do homenageado. A mediação será de Joca Reiners Terron. “João Silvério é um grande militante da causa trans e, além de integrar essa mesa, volta à Balada para ser sabatinado por jovens autores”, conta Marcelino Freire. A mesa Mister G - Uma Conversa Sobre Literatura e Sexualidade também será na livraria, amanhã, às 14h30. Os escritores Lima Trindade, Luana Chnaiderman de Almeida e Thiago Barbalho entrevistam Trevisan.

A ideia de homenagear Laerte não tem, porém, relação apenas com a militância do cartunista. Freire conta que queria celebrar, também, os quadrinhos. Nesse sentido, ocorrerá, no domingo, às 14h30, no Centro Cultural b_arco, uma batalha de quadrinistas. A organização é de Rafael Coutinho, filho do homenageado, que participa da competição ao lado de Eloar Guazelli, Amilcar Pina, Gabriel Góes, Julia Bax, Mateus Acioli e Tiago Elcerdo.

Outro destaque da programação é o encontro mediado por Christiano Aguiar, entre João Anzanello Carrascoza, Daniel Pellizzari, Cadão Volpato e Carola Saavedra – autores que estão experimentando gêneros diferentes daqueles em que se consagraram. O debate será na sexta-feira, às 11h, na Livraria da Vila – encontros são realizados, também, no Espaço Parlapatões, na Biblioteca Alceu Moroso Lima e em outros locais.

Entre os convidados desta edição, estão Santiago e Elisa Nazarian, Ricardo Ramos Filho, Alice Ruiz, Estrela Ruiz Leminski, Eucanaã Ferraz, Paulo Lins, José Luiz Passos, Noemi Jaffe, Vanderley Mendonça e Paulo Cesar Pereio.

Durante todo o evento, o público poderá visitar, na Livraria da Vila, a exposição de J.R. Duran. Ele fotografou as escritores Índigo, Andrea Del Fuego e Ivana Arruda Leite vestidas de homem e os escritores Reinaldo Moraes, Paulo Lins, Marcelino Freire e Laerte com roupas de mulher.

A tradicional Ressaca Literária será no dia 27, no Centro Cultural b_arco. Às 19h30, conversam Arnaldo Antunes, Ferréz e Lourenço Mutarelli. Depois, haverá o show Passo Torto, com, entre outros, Romulo Fróes.

Pela primeira vez, a Balada Literária usou a Lei Rouanet. Ela podia captar R$ 380 mil, e conseguiu R$ 200 mil.

Em 2012, o evento prestou homenagem ao recluso escritor Raduan Nassar, que acabou aparecendo de surpresa num dos debate. Não disse nada, mas proporcionou aos presentes um raro momento.