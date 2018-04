Bajofondo, autor da abertura de 'A Favorita', toca em SP Os brasileiros provavelmente os conhecem sem saber. Famoso pela autoria da trilha de abertura da novela A Favorita, o grupo Bajofondo se apresenta hoje à noite no Via Funchal, em São Paulo, para mostrar um pouco do repertório portenho que vem ganhando elogios da crítica internacional. Formado por quatro argentinos e quatro uruguaios, o Bajofondo ganhou fama ao ousar mexer - e remixar - o tango. Agora, o grupo quer se firmar internacionalmente com a representação do som de suas origens. Uma prova disso é a retirada do ?Tango Club? do nome no quarto CD, Mar Dulce.