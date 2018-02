Baixo Augusta vira cenário da série 'Caos' no History Esqueça estereótipos: Tibira, o sujeito todo tatuado que protagoniza a nova série do History, "Caos", com a ruiva pin-up Carrô, foge completamente do lugar-comum. Figuras dignas de holofotes sobre suas atividades, ideias e modos de negociar, eles são sócios na loja/bar que inspira o nome do programa, no Baixo Augusta, em São Paulo. Vêm de lá os 20 episódios de 30 minutos que ocuparão as terças-feiras do History, a partir de hoje, às 23 h.