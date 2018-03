Baixista do Deftones está em coma depois de acidente de carro NOVA YORK (Billboard) - O baixista da banda californiana de rock Deftones está em coma depois de sofrer um acidente de carro na segunda-feira, de acordo com o jornal Sacramento Bee. O estado de Chi Cheng, de 38 anos, é "muito sério", disse o líder da banda, Chico Moreno, ao jornal. "Não sei de tudo o que está acontecendo -- só sei que é bastante sério", afirmou. "Chi é uma das pessoas mais fortes que eu conheço e estou rezando para que esta força o ajude a superar isso", acrescentou Moreno em uma nota no blog do Deftones. "Por favor, orem por ele também". Cheng estava no estúdio, trabalhando com a banda para o novo disco do Deftones, "Eros", que deve ser lançado em 2009 pela Warner Bros. O show mais recente do Deftones aconteceu em Setembro, no Arizona. Reuters/Billboard