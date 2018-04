Baixista do Barão Vermelho lança CD solo em São Paulo Baixista do Barão Vermelho por 16 anos, Rodrigo Santos não via espaço para cantar dentro de um grupo que já tinha o célebre Cazuza no vocal, posto ocupado mais à frente por Frejat. Agora, com a pausa do Barão, marcada em janeiro deste ano após o sucesso do MTV Ao Vivo, o baixista encontrou o momento certo para soltar sua voz. É o que fará hoje em São Paulo, no Na Mata, quando apresenta o show de seu primeiro CD solo ?Um Pouco mais de Calma?, lançado recentemente pela Som Livre. ?Vinha pensando muito no disco, mas achava que no Barão não cabia, tinha o Cazuza, tinha o Frejat. Não fazia sentido, não tinha nem vontade?, diz. Em outra banda, Os Britos, do qual fazia parte, ele até pôde mostrar um pouco do seu vocal, mas não da forma individual como se vê neste momento. ?Quando falaram pra mim que seria legal cantar, eu disse que tinha Os Britos, e que quando tivesse meu CD cantaria?. Mas outros entraves surgiram no meio do caminho para Rodrigo Santos. Em um outro intervalo do Barão, no fim dos anos 90, o baixista seguiu para shows com outros grupos, como o Kid Abelha. E, durante esta seqüência intensa de apresentações, caiu num ritmo pesado de álcool e drogas. Há dois anos ele buscou ajuda num centro de recuperação para dependentes e foi a partir daí que as coisas começaram a clarear. ?Eu estava muito envolvido com shows, bebia muito. Aquela coisa do rock, de ter que ter sempre combustível para fazer show, depois de um tempo se tornou compulsivo. Não aproveitava meu tempo livre para crescer como artista?, relata. ?Quando parei com tudo as coisas começaram a clarear na minha cabeça?. Parcerias Desde então, com mais calma, como conta a canção que intitula o CD, foi atrás de parcerias e encontrou amigos, entre outros, como Kadu Menezes e George Israel, do Kid Abelha, Fernando Magalhães, do Barão, Leoni, Zélia Duncan e até mesmo Frejat, que assinou com Rodrigo Santos a faixa-título. Do disco de estréia, surgiram canções pop-rock numa tentativa de MPB, como bem aprendeu nos tempos das outras bandas. Entre elas, Nunca desista do amor, que trata sobre o relacionamento com sua mulher, Vai ser melhor pra você e Cigarro aceso no braço. Seu lado social comparece em Cidade partida, canção que retrata a violência do Rio de Janeiro e que foi elaborada sob o impacto do caso do menino João Hélio, arrastado pelas ruas após uma tentativa de assalto. Apesar de estar recuperado das drogas e do alcoolismo, o baixista refuta qualquer tese de que seu disco carrega uma aura oportunista de ex-viciado. ?Você perceberia essa questão das drogas se não soubesse da história??, questionou. E emendou: ?Não é um tributo (a essa questão de ex-viciado), se for tributo a alguma coisa é à liberdade?. Rodrigo Santos nega também que seu discurso seja influenciado por alguma religião. ?Sou contra rebanhos, não sou adepto de religião. Meu disco é uma mensagem à vida?. Rodrigo Santos. Na Mata. Rua da Mata, 70, Itaim Bibi. Quinta-feira, às 23h30 (abertura da casa: 21h30). Entrada: R$ 25 (mulher) e R$ 30 (homem). Informações: (11) 3079-0300.