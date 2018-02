Baixista de casa pode fazer milagre Filhos de pais que tocam muito carregam o peso do mundo nas costas quando decidem que serão músicos. Thiago Espírito Santo, herdeiro legítimo do baixista gigante Arismar do Espírito Santo e da pianista Sílvia Goes, tinha tudo para o fardo, mas parece driblá-lo e passar com leveza pelo dilema. Seus temas no disco Na Cara do Gol não saem das mãos de um iniciante querendo mostrar tudo o que sabe a cada compasso. Mesmo sabendo pesar a mão quando quer (ao vivo o cara é de uma intenção muitas vezes quase rock and roll) Thiago é delicado, desenvolve melodias com sutileza e cede espaço a ótimos improvisos aos músicos que o acompanham. Seu "instrumental brasileiro" vem limpo, seguindo muitas vezes a melodia do sax ou da flauta de João Paulo Barbosa (característica que faz lembrar um Hermeto Pascoal mais pé no chão). Uma virtude, porém, pode se tornar armadilha. Thiago já tem bagagem harmônica dos grandes, o que o faz naturalmente andar por caminhos cheios de curvas e quebradas encrencadas. E, às vezes, os ouvidos podem se cansar de andar tanto para chegar a um destino que é logo ali na esquina.