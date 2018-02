Baixista C.J. Ramone faz show em São Paulo

O show em São Paulo acontece nesta quarta-feira no Hangar 110 e C.J. será acompanhado pelo guitarrista Steve Solo, do Adolescents, e pelo baterista Michael Stamberg. Apesar de "sozinho", o baixista não gosta da ideia de ser um artista solo. Prefere se ver como um "cara de banda". "Tem sido muito difícil reunir uma banda e fazer turnês, e, felizmente, encontrei esses dois malucos para me acompanhar na estrada", conta ele.

Em nova fase, C.J. dedica seu álbum ao Ramones. Para ele, as músicas se encaixam à antiga banda, e é fácil imaginar seus ex-colegas Joey e Johnny tocando as canções. "Reconquista foi escrito como uma saudação. Estou muito orgulhoso deste trabalho e espero que todos entendam que eu amo e respeito o Ramones, mas também posso escrever boas músicas por mim mesmo (risos)", afirma. "Tenho a ousadia de dizer que é um ¡Adios Amigos! (disco de despedida da banda, de 1995) melhor do que o que foi lançado."

De volta ao Brasil - sua última passagem por aqui foi em 2010 -, C.J. está animado em reencontrar os fãs brasileiros. "É o país onde sentimos o calor da devoção. Meu prazer é ver os fãs suados, se divertindo e com aquele largo sorriso no rosto. E acredito que neste show de São Paulo não será diferente." No repertório do show, ele incluiu canções do novo álbum, da banda Bad Chopper e, é claro, os clássicos dos Ramones. "Vai ser bem divertido, eu garanto!"

A banda paulistana Aurélio e Seus Cometas será a responsável por abrir o show de C.J. Ramone. Formado pelos irmãos Emir Ruivo e Pedro Nogueira, junto com Thiago Sievers, o trio produz uma sonoridade que vai desde o rock, inspirado em Ramones, Beatles e Rolling Stones, até Cauby Peixoto e Tati Quebra Barraco. Em seu repertório, doses elevadas de punk com as músicas do novo álbum, "Sex Fashion Rolling Rock Post Sub Punk", gravadas em Londres. As informações são do Jornal da Tarde.

C.J. RAMONE

Hangar 110 (Rua Rodolfo Miranda, 110, Bom Retiro). Tel. (011) 3229-7442. Quarta, às 19h. Ingressos: R$ 60 a R$ 100.