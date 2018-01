Bailarino Tadashi Endo se apresenta no Sesc Belenzinho Pela terceira vez no Brasil, o bailarino de Butô, coreógrafo e diretor do Mamu Butoh Center, Tadashi Endo, faz quatro apresentações no Sesc Belenzinho. Nos dias 18 e 19 de março, será apresentado MA e nos dias 25 e 26, Tasogare. MA é um olhar transcendente do mundo exterior para o mundo interior de Tadashi e fica visível que as raízes de seu trabalho estão arraigadas às tradições japonesas, embora tenha iniciado a vida artística na Europa. Em Tasogare, os movimentos são intensos e transmitem a angústia do mundo contemporâneo. No espetáculo, o espectador é levado a uma sensação de desconsolo e a contemplação. Tadashi realizou trabalhos no Brasil em parceria com o grupo LUME (Unicamp). Em 2003, dirigiu o espetáculo Shi-Zen, 7 Cuias do grupo e com ele recebeu duas indicações ao Prêmio Shell (melhor iluminação e melhor trilha sonora). Em 2005, participou das comemorações dos 20 anos do LUME, realizando workshops e cursos em São Paulo, Fortaleza e Campinas. Atualmente, Tadashi dirige Carlos Simioni em seu novo solo, Sopro, com estréia prevista para junho de 2006. Tadashi Endo é bailarino, coreógrafo, diretor do MAMU - Butoh Center e diretor artístico do festival MAMU International Butoh Festival, em Göttingen, na Alemanha. Tadashi Endo. Sesc Belenzinho. Av. Álvaro Ramos, 915. Próximo à Estação Belém do Metrô. MA nos dias 18 e 19 de março, às 19 horas. Tasogare nos dias 25 e 26 de março, às 19 horas. Duração: 50 minutos. R$ 15,00 / R$ 10,00 (usuário matriculado em alguma unidade do SESC, aposentados e estudantes com carteirinha)