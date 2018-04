Bailarino cubano Carlos Acosta funde clássico e afro em Londres O astro cubano do balé Carlos Acosta pretende oferecer ao público londrino uma inovadora fusão entre a dança clássica e ritmos afro-cubanos, executados ao vivo por uma banda. Aclamado pela vigor físico e pelo virtuosismo técnico, o bailarino está ensaiando uma apresentação em Havana junto com sete integrantes do Balé Nacional de Cuba, que será encenada no teatro Sadle''s Wells, de Londres, no fim de outubro. "É uma coisa nova e revigorante para Londres. Estamos adorando criá-la", disse Acosta à Reuters na quinta-feira, durante os ensaios num estúdio de dança. Acosta, 34, que aos 16 anos já dançava no Bolshoi de Moscou e em 1998 entrou no The Royal Ballet de Londres, disse que sua segunda coreografia é uma "fusão de classicismo e afro-Cuba", que, como a autobiográfica "Tocororo", leva-o de volta às suas raízes num bairro pobre de Havana. "Carlos Acosta e Amigos" conta a história contemporânea de uma jovem (Yolanda Correa) de jeans e óculos grossos, que lê um livro para o desinteressado namorado (Javier Torres). Eles discutem e o rapaz vai embora. As quatro peças clássicas vêm das histórias que ela imagina no livro.