Bailarina francesa Sylvie Guillem fará turnê de despedida em 2015

A renomada bailarina francesa Sylvie Guillem fará uma série de apresentações de despedida no ano que vem em um programa intitulado “Life in Progress”, que será produzido pelo teatro londrino Sadler's Wells.

A produção estreará em Modena, na Itália, em março e irá aos palcos do Sadler's Wells no final de maio. Os últimos shows serão em Tóquio em dezembro de 2015.

Nascida em Paris, Guillem, que dança profissionalmente há quase quatro décadas e foi protegida do grande bailarino russo Rudolf Nureyev, é descrita com frequência como uma das maiores dançarinas do mundo.

“Adorei cada momento dos últimos 39 anos, e hoje ainda adoro do mesmo jeito”, disse Sylvie em um comunicado, referindo-se à época em que começou a praticar balé, então com 11 anos, depois de ter desistido da ginástica.

“Então por que parar? É muito simples, porque quero terminar enquanto ainda estou feliz fazendo o que faço com orgulho e paixão”.

Guillem fará 50 anos em 2015 e conseguiu prolongar sua carreira por muito mais tempo que outras bailarinas destacadas.

Ao anunciar sua temporada primavera-verão do ano que vem, o Sadler's Wells informou que Guillem, artista associada da casa desde 2006, irá apresentar trabalhos novos e conhecidos de coreógrafos que influenciaram sua carreira.

Entre eles estão duas coreografias novas de Akram Khan, um dueto com a dançarina italiana Emanuela Montanari, do teatro La Scala de Milão, coreografado por Russell Maliphant e o solo “Bye”, de Mats Ek.